Главную икону ВМФ впервые доставили в Кронштадт

Также, по традиции, в Никольский морской собор привезли мощи святого праведного воина Феодора Ушакова.

Главную святыню военнослужащих военно-морского флота, икону святого Андрея Первозванного, впервые доставили в Кронштадт.

В преддверии Дня ВМФ также, по уже состоявшейся традиции, из Санаксарского мужского монастыря в Мордовии привезли мощи святого праведного воина Феодора Ушакова.

Обе реликвии поместили в Никольский морской собор, где его настоятель архимандрит Алексий проведет молебен.