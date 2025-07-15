Сергей Лавров подтвердил позитивный настрой на расширение отношений с Индией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с индийским коллегой
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
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Российский дипломат проводит встречи со своими зарубежными коллегами в рамках заседания Совета глав МИД стран ШОС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар подтвердили готовность расширить партнерство между двумя странами. Об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.
Сергей Лавров 15 июля присоединился к заседанию Совета глав МИД стран ШОС, которое сейчас проходит в Китае. В рамках своего рабочего плана российский дипломат встретился, в том числе, и с представителем Индии.
В сообщении пресс-службы МИД РФ говорится, что Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар обсудили важные темы двусторонней и международной повестки, а также согласовали график предстоящих контактов.
Кроме того, министры подтвердили обоюдный позитивный настрой на дальнейшую интенсификацию двустороннего стратегического партнерства. Также известно, что дипломаты обсудили ситуацию вокруг Украины и поговорили о конфликте на Ближнем Востоке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лавров посетил КНДР, а затем отправился в китайский город Тяньцзинь, где встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
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