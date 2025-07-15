Белый дом: Трамп не призывал к ударам по Москве и Санкт-Петербургу

Ранее издание Financial Times опубликовало материал, в котором якобы процитировала часть разговора президента США с Владимиром Зеленским.

Призывы к ударам по Москве и Санкт-Петербургу президент США Дональд Трамп в беседе с лидером Украины Владимиром Зеленским не делал. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News.

Ранее издание Financial Times опубликовало материал, в котором процитировало часть разговора Трампа с Зеленским. В нем глава Штатов высказался, что Киеву стоит атаковать российские города для оказания давления на власти РФ.

«Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», — заявила Ливитт.

По ее словам, журналисты специально делают кликбейтные материалы и вырывают слова из контекста для привлечения читателей, потому что «их газета умирает». Однако пресс-секретарь не стала отрицать, что провокационных вопросов не было.

Но Ливитт подчеркнула, что Трамп «не поощрял дальнейшие убийства». Также, как уточняет спикер, президент США «неустанно работает» над урегулированием конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп сделал новые обещания по поставкам вооружений Украине. Киевом такой ход воспринимается не как путь к миру, а как поощрение к эскалации. Такое мнение высказали в Кремле.