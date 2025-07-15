Белый дом: Трамп не призывал к ударам по Москве и Санкт-Петербургу

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 53 0

Белый дом: Трамп не призывал к ударам по Москве и Санкт-Петербургу

Белый дом опроверг сообщение о призыве Трампа к ударам по Москве

Фото: www.globallookpress.com/Jack Power (Intern)

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ранее издание Financial Times опубликовало материал, в котором якобы процитировала часть разговора президента США с Владимиром Зеленским.

Призывы к ударам по Москве и Санкт-Петербургу президент США Дональд Трамп в беседе с лидером Украины Владимиром Зеленским не делал. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News.

Ранее издание Financial Times опубликовало материал, в котором процитировало часть разговора Трампа с Зеленским. В нем глава Штатов высказался, что Киеву стоит атаковать российские города для оказания давления на власти РФ.

«Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», — заявила Ливитт.

По ее словам, журналисты специально делают кликбейтные материалы и вырывают слова из контекста для привлечения читателей, потому что «их газета умирает». Однако пресс-секретарь не стала отрицать, что провокационных вопросов не было.

Но Ливитт подчеркнула, что Трамп «не поощрял дальнейшие убийства». Также, как уточняет спикер, президент США «неустанно работает» над урегулированием конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп сделал новые обещания по поставкам вооружений Украине. Киевом такой ход воспринимается не как путь к миру, а как поощрение к эскалации. Такое мнение высказали в Кремле.

+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
78.37
0.48 91.77
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля с сентября 2026 года
17:45
Госдума приняла закон о защите религиозных символов
17:35
Белый дом: Трамп не призывал к ударам по Москве и Санкт-Петербургу
17:20
Вину не признают: новые детали дела об афере с квартирой Ларисы Долиной
17:10
Выставка «Потсдам. Июль 1945» открылась в Музее Победы
16:55
Сергей Лавров подтвердил позитивный настрой на расширение отношений с Индией

Сейчас читают

Скармливают ложь: Киев передает Трампу неверные данные о происходящем на фронте
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Ответы на все вопросы: гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025