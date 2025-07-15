Тела супругов-пенсионеров и их внука нашли в подвале в Подмосковье

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 43 0

Возбуждено уголовное дело.

Тела супругов и подростка найдены в подвале частного дома в Подмосковье

Фото: Telegram/Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области/mosoblproc

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Тела супругов-пенсионеров и их внука обнаружили в подвале частного дома в Рузском районе Московской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону.

«Обнаружены тела 15-летнего подростка, его бабушки и дедушки без видимых признаков насильственной смерти», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 14 июля в деревне Полуэктово. По информации следствия, в момент происшествия пенсионеры занимались ремонтом в подвале, а внук помогал им. По предварительным данным, их смерть могла наступить от отравления парами мастики.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Красноярске мужчина до смерти забил возлюбленную и расчленил ее тело.

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