Приемная мать брошенной в аэропорту Турции девочки намерена бороться за ее опеку

Приемная мать девочки, оставленной сразу после рождения в туалете аэропорта Антальи, готова бороться за нее. Об этом Life.ru рассказала сама Мария Макарова, которая сейчас испытывает сильный стресс и принимает успокоительные после известия об освобождении биологической матери ребенка — 19-летней Екатерины Бурнашкиной.

Макарова вместе с мужем воспитывает еще одного приемного ребенка. По словам близких семьи, у них царит благополучная атмосфера, где дети получают всю необходимую заботу и любовь.

В октябре 2024 года Екатерина Бурнашкина родила ребенка прямо в туалете аэропорта Антальи и оставила малышку, которая была обнаружена уборщицей и передана в соответствующие службы. Молодая мать заявляла, что якобы не знала о своей беременности из-за лишнего веса.

Девушку приговорили в Турции к 15 годам по обвинению в покушении на убийство. Однако совсем недавно, спустя девять месяцев, после успешной апелляции Бурнашкину освободили. Девушка уже даже успела дать первое интервью, в котором заявила о намерении вернуть ребенка. На камеру она также плакала и целовала фотографии дочери на телефоне.