Из России в Китай можно будет добраться по канатной дороге

Россия и Китай построят первую в мире трансграничную канатную дорогу через реку Амур.

Уже согласован график монтажа. Запустят ее в 2026-м году. Она свяжет между собой два города — Благовещенск и Хэйхэ.

В обе стороны обещают перевозить почти семь тысяч человек в сутки. А цена билета составит около трех тысяч рублей. Время в пути займет всего 2,5 минуты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему лавандовые поля стали новым туристическим брендом Крыма.