Семеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 15 лет тюрьмы

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 29 0

Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 15 лет тюрьмы

Семь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 15 лет тюрьмы

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ставропольский суд вынес приговоры по делу о массовых беспорядках на почве межнациональной ненависти.

Ставропольский краевой суд признал виновными семерых жителей Дагестана в участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Фигуранты дела — Микаил Разаков, Джамал Ибавов, Башир Магомедов, Ильяс Насуев, Камил Ибрагимхалилов, Руслан Муртазалиев и Арслан Магомедов — получили от 14 до 15 лет лишения свободы. По решению суда первые три года они проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Суд установил, что 29 октября 2023 года подсудимые организовали и приняли активное участие в массовых беспорядках в аэропорту «Уйташ», действуя на почве ненависти к гражданам Израиля. Они применяли насилие, повредили имущество воздушной гавани и игнорировали требования правоохранителей. Ущерб от их действий превысил 24 миллиона рублей.

В результате беспорядков пострадали 30 сотрудников органов правопорядка, некоторые из них получили телесные повреждения. Суд также назначил каждому осужденному дополнительное наказание в виде ограничения свободы на два года после отбытия основного срока.

Согласно официальной версии, действия участников сопровождались призывами, антиизраильскими лозунгами и агрессивными попытками проникновения в здание терминала. Ранее власти утверждали, что организация акции имела внешнее влияние — в частности, с территории Украины.

Это не первые приговоры по делу: в августе 2024 года уже были осуждены пять человек, а в мае 2025 года еще четверо получили по 10 лет лишения свободы. Всего по делу проходит более двух десятков фигурантов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что установлена личность одного из стрелявших в бойца MMA Хизриева в Махачкале.

+21° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.96
-0.41 91.15
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:10
Вас никто не спрашивал: мнение европейцев по тратам на Украину не учитывают
15:55
Фигуристку Понтелеенко дисквалифицировали за употребление мельдония
15:40
«Любящие и талантливые люди»: Герасимов о союзе Мороза и Левтовой
15:25
Семеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 15 лет тюрьмы
15:15
Рядом с первой женой: режиссера Юрия Мороза похоронили в Москве
15:10
Столичная программа «Стану мамой» помогла забеременеть 6000 женщин

Сейчас читают

В Чехии признали невозможность наказать свои компании, торгующие с Россией
Прощание с Юрием Морозом проходит в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025