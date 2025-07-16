Семеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 15 лет тюрьмы

Ставропольский суд вынес приговоры по делу о массовых беспорядках на почве межнациональной ненависти.

Ставропольский краевой суд признал виновными семерых жителей Дагестана в участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Фигуранты дела — Микаил Разаков, Джамал Ибавов, Башир Магомедов, Ильяс Насуев, Камил Ибрагимхалилов, Руслан Муртазалиев и Арслан Магомедов — получили от 14 до 15 лет лишения свободы. По решению суда первые три года они проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Суд установил, что 29 октября 2023 года подсудимые организовали и приняли активное участие в массовых беспорядках в аэропорту «Уйташ», действуя на почве ненависти к гражданам Израиля. Они применяли насилие, повредили имущество воздушной гавани и игнорировали требования правоохранителей. Ущерб от их действий превысил 24 миллиона рублей.

В результате беспорядков пострадали 30 сотрудников органов правопорядка, некоторые из них получили телесные повреждения. Суд также назначил каждому осужденному дополнительное наказание в виде ограничения свободы на два года после отбытия основного срока.

Согласно официальной версии, действия участников сопровождались призывами, антиизраильскими лозунгами и агрессивными попытками проникновения в здание терминала. Ранее власти утверждали, что организация акции имела внешнее влияние — в частности, с территории Украины.

Это не первые приговоры по делу: в августе 2024 года уже были осуждены пять человек, а в мае 2025 года еще четверо получили по 10 лет лишения свободы. Всего по делу проходит более двух десятков фигурантов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что установлена личность одного из стрелявших в бойца MMA Хизриева в Махачкале.