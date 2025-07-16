Фигуристку Понтелеенко дисквалифицировали за употребление мельдония

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 21 0

Фигуристку Понтелеенко дисквалифицировали за употребление мельдония

Фигуристку Понтелеенко дисквалифицировали на 4 года за употребление мельдония

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Запрет завершится 18 апреля 2028 года.

Фигуристку Надежду Понтелеенко отстранили от участия в соревнованиях на четыре года. Причиной является употребление мельдония. Об этом стало известно из данных Российского антидопингового агентства.

Дисквалификация Понтелеенко завершится 18 апреля 2028 года.

Тренер спортсменки Олег Татауров в разговоре с ТАСС делился, что его подопечная пропускает сезон-2024/25 из-за проблем с сердцем, связанных с врожденным заболеванием.

Надежде Понтелеенко на данный момент всего 16 лет. Продолжить спортивную карьеру она сможет, когда ей исполнится 20. Она известна как призер юниорских соревнований и участница юниорских первенств в России. В 2024 году в одном из них она заняла третье место.

Мельдоний помогает восстанавливать равновесие между доставкой и потребностью клеток тела в кислороде при повышенной физической нагрузке. С 2016 года вещество внесено в реестр запрещенных в спорте Всемирным антидопинговым агентством.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российским пловцам запретили размещать флаг РФ в социальных сетях на чемпионате мира.

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