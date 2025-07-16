Кремль призывает усилить давление на Киев ради возобновления переговоров

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 23 0

Кремль призывает усилить давление на Киев ради возобновления переговоров

Кремль призывает усилить давление на Киев ради возобновления переговоров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Москва настаивает на внешнем воздействии на Украину для запуска нового раунда мирных переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает от всех вовлеченных сторон — особенно от США — давления на украинские власти с целью возобновления переговоров с Россией. По его словам, именно Вашингтон играет сегодня ключевую посредническую роль в урегулировании конфликта.

«Много сказано со стороны Белого дома — о разочаровании, о намерении содействовать миру. Мы надеемся, что за словами последуют и реальные шаги, в том числе давление на Киев», — отметил Песков, комментируя текущую дипломатическую ситуацию.

Он добавил, что Россия сохраняет готовность к диалогу, но Киев продолжает демонстрировать пассивность и затягивает переговорный процесс.

Ранее, 15 июля, Песков также подчеркивал, что и США, и ЕС заявляют о заинтересованности в мирном процессе, однако реального продвижения пока нет. Президент России Владимир Путин ранее публично подтвердил готовность Москвы к третьему раунду переговоров, при этом официального ответа от украинской стороны не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что российские военные освободили Новохатское в ДНР.

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