Изменения в украинском правительстве стали причиной потасовки в Раде
Депутаты Верховной Рады устроили потасовку в парламенте
Фото, видео: www.globallookpress.com/Matthias Balk; 5-tv.ru
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Формальный повод — вопрос о поддержке агросектора.
На Украине начались обещанные Зеленским перестановки в правительстве. Верховная Рада сегодня единогласно отправила в отставку премьер-министра и все правительство. Некоторые назначения были известны заранее.
Правительство теперь возглавит первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко. Это — решение Зеленского, и у Верховной Рады возражений нет. Не возникло вопросов у депутатов и о судьбе теперь уже бывшего премьера. Денис Шмыгаль займет пост министра обороны. Его предшественник во главе военного ведомства, Рустем Умеров, отправится послом в США. Там у него семья и бизнес-интересы.
На дипломатическую работу, но уже в Брюссель, пошлют вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольгу Стефанишину. Минэкономики, Минагро и Минэкологии объединят. Еще два министерства — стратегических отраслей промышленности и национального единства — тоже ждет слияние с другими структурами. Реформа показалась депутатам Рады столь значительной, что они устроили драку прямо у трибуны.
Формально поводом выяснения отношений стал вопрос о поддержке агросектора, которому все труднее сбывать продукцию в Европу. По сути, украинские законодатели давно заняты самопиаром, и драка — его привычная форма перед выполнением поручений Зеленского. Например, увеличить расходы на оборону.
Сегодня Рада приняла поправки в бюджет: на нужды ВСУ дополнительно направят 412 миллиардов гривен. Заодно парламентарии официально разрешили украинцам в возрасте 60+ заключать контракт с ВСУ. Сказываются катастрофические потери на фронте.
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