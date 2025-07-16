Трагедия на Мокше: причиной гибели матери и дочери мог стать водоворот

В Мордовии семья Юдинцевых потеряла двух близких — спасая ребенка, мать и старшая дочь утонули.

В Мордовии причиной гибели многодетной матери Натальи Юдинцевой и ее 17-летней дочери Анастасии мог стать водоворот, образовавшийся в реке Мокша. Об этом рассказал знакомый семьи, проповедник Денис Самарин, в беседе с aif.ru 16 июля.

По его словам, пока речь идет лишь о предварительных версиях — официальных выводов от экспертов нет. Однако местные жители утверждают, что на ровном участке дна могла внезапно возникнуть яма с сильным течением.

Трагедия произошла 12 июля, когда семья из 13 человек отдыхала на берегу реки в Ковылкинском районе. Когда 13-летняя Алиса стала тонуть, на помощь к ней бросились мать и старшая сестра. Девочку удалось спасти, но Наталья и Анастасия утонули. Отец семейства Тимофей рассказал RT, что обычно семья избегала купания в этом месте из-за обрывистых берегов, но в тот день решили лишь «смочить ноги».

Следственный комитет проводит проверку, тела были извлечены водолазами МЧС. Глава Мордовии Артем Здунов поручил взять ситуацию под особый контроль, пообещав поддержку семье. Наталья Юдинцева была награждена орденом «Родительская слава». Самому младшему ребенку в семье — всего пять месяцев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что спасатели извлекли погибшего из-под завалов после взрыва газа под Новосибирском.