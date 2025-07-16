«С одной стороны Вика, с другой Даша»: как прошли последние минуты жизни Мороза

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 96 0

Юрий Мороз умер в своей постели в окружении близких людей

«С одной стороны Вика, с другой Даша»: как прошли последние минуты Юрия Мороза

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Незадолго до смерти режиссер просил близких не плакать.

Режиссер Юрий Мороз умер в своей постели. Когда это случилось, с одной стороны лежала его дочь, актриса Дарья Мороз, а с другой — супруга, актриса Виктория Исакова. Об этом на церемонии прощания с кинодеятелем рассказала подруга его жены, режиссер Анна Меликян.

«Вот он ушел, и мне Вика рассказала, что с одной стороны лежала она, с другой стороны лежала Даша», — приводит ее слова Starhit.

Она добавила, что Мороз являлся лучом света в мире, полном конкуренции, ненависти и злобы. Режиссеру были чужды эти качества, он не впускал их в свою жизнь. Меликян уверена, что теперь он «всегда будет рядом со своими девочками» — Викторией и Дарьей.

В последние дни Юрий Павлович просил своих родных не плакать. Он хотел, чтобы они были счастливы и из последних сил пытался уберечь их от горя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что с Юрием Морозом простились жена и дочь. На церемонии прощания с режиссером актрисы принимали соболезнования молча.

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