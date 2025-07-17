У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,2, объявлена угроза цунами

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 35 0

Эпицентр находился в 88 километрах к югу от населенного пункта Сэнд-Поинт.

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,2

Фото: © РИА Новости/Татьяна Лукьянова

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В районе Алеутских островов, расположенных у берегов Аляски, произошло землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился в 88 километрах к югу от населенного пункта Сэнд-Поинт, где проживает чуть больше одной тысячи человек. Очаг залегал на глубине 20 километров.

Национальная метеорологическая служба США (NWS) объявила об угрозе цунами для восточной части Алеутских островов. На данный момент нет информации о жертвах и разрушениях.

Ранее, писал 5-tv.ru, сейсмолог рассказал о действиях во время землетрясения. Главное правило — держаться подальше от побережья.

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