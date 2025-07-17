«Никого ты не спасешь, Лера»: Соседов призвал Кудрявцеву уйти от пьющего мужа

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 35 0

Соседов призвал Кудрявцеву уйти от мужа из-за его алкогольной зависимости

«Никого спасать не надо»: Соседов высказался о проблемах Кудрявцевой с мужем

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

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Музыкальный критик сочувствует своей коллеге.

Музыкальный критик Сергей Соседов посоветовал своей коллеге, телеведущей Лере Кудрявцевой, развестись с мужем Игорем Макаровым. Такое заявление знаменитость сделал в беседе с URA.RU.

«Пьющие люди в семье — это страшно. Конечно, я ей сочувствую. Мне очень жаль Леру. Это все ужасно. И я ее очень хорошо понимаю, хотя в моей жизни такого не было. Но я представляю, что это такое. Я видел это в других семьях и программу вел страшную, где почти все сюжеты были об этом. И почти все преступления были на почве алкоголизма», — рассказал Соседов.

Музыкальный критик призвал Кудрявцеву бросить мужа, чтобы не отдавать свою жизнь на «откуп кошмару алкогольному». По словам Соседова, телеведущей нужно спасать себя, а Макарову помогут его родственники.

«Лере надо уходить, расставаться, бросать. Не надо пытаться спасать. Никого ты не спасешь, Лера. Никого спасать и не надо. Спасать нужно себя всегда. Если человек не спасет себя сам, его никто не спасет», — рекомендовал своей коллеге Соседов.

Несколько дней назад Кудрявцева в своем Telegram-канале рассказала, как ей тяжело приходится из-за обострившихся проблем с алкогольной зависимостью мужа Игоря Макарова.

В прошлом году теледива даже чуть не развелась со своим избранником. Всему виной — вредная привычка Игоря. Позднее он пролежал два месяца в рехабе и, как сообщалось, пошел на поправку. Видимо, Макарова хватило ненадолго.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, сколько Сергей Соседов потратил на операцию по пересадке волос.

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