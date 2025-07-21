Композитор выступил против использования ИИ в музыке.

Певец и композитор Илья Гуров на премьере фильма «Нейробатя» высказался категорически против использования искусственного интеллекта в музыке. Артист убежден, что технологии не способны заменить настоящие эмоции и вдохновение, с которыми рождаются настоящие песни. Об этом он заявил в беседе с 5-tv.ru.

«Недавно с коллегами дискутировали на тему создания песен при помощи ИИ. Кто-то говорил, как круто — можно не писать стихи, не писать музыку. А я говорю — а как же магия создания песни? Ничто не заменит человеческих эмоций», — отметил музыкант.

По его мнению, творчество должно оставаться живым и искренним, а нейросети лишь создают иллюзию искусства.

«Нейросети — это суррогат творчества. Это красиво, но не более. Нет глубинного смысла», — уверен Гуров.

Он признался, что сознательно избегает использования ИИ в своей работе, ограничиваясь лишь базовыми инструментами вроде фотошопа.

Музыкант также напомнил о недавнем скандале, когда артист выдал трек, созданный нейросетью, за собственное творчество.

«Площадки, кстати, определяют, что песня создана при помощи ИИ. И был огромный скандал, когда какой-то артист указал себя соавтором песни, которая, как оказалось, была записана при помощи нейросети», — рассказал он.

Гуров подчеркнул, что такие композиции зачастую однотипны и лишены индивидуальности. По его словам, слушатель все равно чувствует, где звучит живая душа, а где — холодный алгоритм.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие профессии находятся под угрозой из-за ИИ.