Австралия передала Украине основную часть обещанных танков Abrams

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 52 0

Некоторые из них ранее были замечены в Польше.

Австралия передала Украине большую часть из 49 обещанных танков Abrams

Фото: www.globallookpress.com/U.S. Army

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Австралия передала Украине большую часть из 49 обещанных танков M1A1 Abrams. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Ричарда Марлеса. Общая стоимость поставки составляет 245 миллионов австралийских долларов, что эквивалентно примерно 160 миллионам долларов США.

По информации источника, более половины танков уже поступили в распоряжение украинской армии. Остальная техника должна прибыть в течение ближайших месяцев. Конкретные сроки поставки оставшихся боевых машин не уточняются.

Ранее, в мае, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о том, что списанные танки Abrams, передаваемые в рамках договоренностей, уже находятся в пути.

Появление техники зафиксировали и в других странах: по данным открытых источников, часть танков была замечена на территории Польши. Предположительно, они направлялись в Украину транзитом через эту страну.

Передача Abrams является частью военной помощи, которую Австралия оказывает Украине с начала конфликта.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.31
0.12 91.08
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:50
Маск сообщил о разработке детской версии чат‑бота Grok
8:30
«Я люблю Патриаршие пруды»: Любовь Успенская рассказал, что ей нравится в Москве
8:10
Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 93 БПЛА украинских боевиков ночью над РФ
7:50
«Москва — столица красоты»: Виктория Боня сравнила бьюти-мастеров в РФ и Европе
7:33
«Покажу все свои костюмы»: Катя IOWA решила открыть выставку
7:17
Никаких каникул: Трамп призвал Сенат отменит перерыв для новых назначений

Сейчас читают

«Москва — столица красоты»: Виктория Боня сравнила бьюти-мастеров в РФ и Европе
Страшное ДТП произошло в Крыму — погибли отец с маленьким ребенком
«Отношение сформировано»: Захарова о выборе SHAMAN участником «Интервидения»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025