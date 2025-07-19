Цены взлетели? Как возросшая популярность Булановой повлияла на ее гонорары

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 70 0

Татьяна Буланова не стала поднимать цены на выступления из-за популярности

Татьяна Буланова не стала поднимать гонорары из-за популярности у зумеров

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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По данным некоторых источников, час выступления артистки обойдется заказчику в полтора миллиона рублей.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова не стала поднимать цены на свои выступления из-за популярности у зумеров. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на агентство по организации праздников.

По информации некоторых СМИ, Буланова подняла гонорар почти в два раза: с полутора миллионов рублей до двух с половиной. Однако в агентстве этот факт не подтвердили. Цены остаются стабильными: 20 минут выступления обойдутся заказчику в 800 тысяч рублей, час — в полтора миллиона.

Буланова живет в Санкт-Петербурге. Если выступление запланировано в другом регионе, то цена составит полтора миллиона рублей за сорок минут. Это не считается повышением цены, многие звезды практикуют подобное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Буланова ответила на сравнения с Кадышевой. Сейчас обе артистки переживают вторую популярность у зумеров. Кадышева в связи с этим запланировала концерт в московском стадионе «Лужники». Он принесет ей по меньшей мере 50 миллионов рублей.

Буланова также анонсировала масштабное мероприятие: в свой день рождения она выступит в Ледовом дворце.

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