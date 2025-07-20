В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на полеты

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 63 0

Мера принята для повышения безопасности воздушного движения.

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на полеты

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко 19 июля 2025 года. 

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. В связи с этим в аэропорту возможны изменения в расписании рейсов.

По его словам, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. В пресс-службе аэропорта добавили, что в связи с введенными ограничениями расписание полетов может быть скорректировано.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Калуги, Домодедово и Жуковском. Позднее эти меры были сняты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше временно прекращены полеты самолетов из-за инцидента в системе управления. Причиной сбоя стали технические проблемы в информационных системах Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA). Сбой оборудования затронул объекты по всей стране, что привело к ограничению вылетов в нескольких аэропортах.

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