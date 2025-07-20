В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на полеты

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко 19 июля 2025 года.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. В связи с этим в аэропорту возможны изменения в расписании рейсов.

По его словам, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. В пресс-службе аэропорта добавили, что в связи с введенными ограничениями расписание полетов может быть скорректировано.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Калуги, Домодедово и Жуковском. Позднее эти меры были сняты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше временно прекращены полеты самолетов из-за инцидента в системе управления. Причиной сбоя стали технические проблемы в информационных системах Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA). Сбой оборудования затронул объекты по всей стране, что привело к ограничению вылетов в нескольких аэропортах.