Кондолиза Райс назвала ультиматум Трампа России поворотным моментом

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 89 0

Американский лидер дал Москве 50 дней на то, чтобы заключить мирную сделку с Киевом.

Кондолиза Райс сочла ультиматум Трампа Росии поворотным моментом

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

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Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс прокомментировала ультиматум, который президент США Дональд Трамп выдвинул России на прошлой неделе. Она заявила, что этот шаг стал поворотным моментом в украинском конфликте.

«Прошедшая неделя была поворотным моментом», — передает слова Райс издание Hill.

В ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком РюттеТрамп заявил, что Москва должна в течение 50 дней достичь соглашения с Киевом. В противном случае Вашингтон введет масштабные вторичные санкции против стран, сотрудничающих с Россией в сфере энергетики.

Как заявил Трамп, Соединенные Штаты готовы ввести пошлины в размере 100 или даже 500 процентов на импорт товаров из государств, продолжающих закупать российскую нефть и газ. Эти меры будут направлены на то, чтобы усилить давление на Москву.

По словам президента, США не намерены ждать бесконечно. Установленный срок в 50 дней, по его утверждению, должен стать стимулом для прекращения конфликта. Жесткие заявления американского лидера прозвучали на фоне обсуждения роли НАТО и Запада в урегулировании украинского кризиса.

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