«Еще больше любви»: Аврора Киба Лепса выложила новое фото с артистом

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 145 0

Невеста Лепса поделилась новым снимком с 63-летним певцом

«Еще больше любви»: 19-летняя невеста Лепса выложила новое фото с артистом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На снимке певец выглядит счастливым.

Юная избранница народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба поделилась новым снимком с 63-летним возлюбленным. Трогательное фото девушка опубликовала у себя в социальной сети.

На нем 19-летняя Киба нежно прижимается к артисту, который в расстегнутой светлой рубашке и розовых очках, широко открыв рот, на груди показывает знак мира. В это время Киба, одетая в легкий белый наряд с цветочным рисунком, мило улыбается.

Фото: Instagram*/avrorakiba

Новую фотографию студентка подписала следующей фразой: «Отправила это маме». После этого в сети началось бурное обсуждение. Некоторые подписчики предположили, что это явный намек на нечто большее, чем просто роман — скорую свадьбу.

К слову, в прошлом месяце Аврора опубликовала видео, где она и Лепс танцуют под его песню, а в качестве фразы девушка выбрала философскую цитату о браке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Погребняк пригрозила судом девушке Лепса.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.31
0.12 91.08
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:15
Адвокат Касаткина сообщил о запрете баскетболисту заниматься спортом в тюрьме
8:58
Тяжелая ноша: в августе вступает в силу ГОСТ по школьным рюкзакам
8:44
Как из ведра: на Москву и Подмосковье обрушились ливни
8:30
Илья Гуров: «Нейросети — это суррогат творчества»
8:12
После шторма в Белом море пропали трое туристов
7:54
«Когда-нибудь и случится»: SHAMAN поделился своей мечтой

Сейчас читают

«Давно не было в жизни»: у Мити Фомина прибавление в семье
Паром с 280 пассажирами загорелся у побережья Индонезии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025