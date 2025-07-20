«Еще больше любви»: Аврора Киба Лепса выложила новое фото с артистом

На снимке певец выглядит счастливым.

Юная избранница народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба поделилась новым снимком с 63-летним возлюбленным. Трогательное фото девушка опубликовала у себя в социальной сети.

На нем 19-летняя Киба нежно прижимается к артисту, который в расстегнутой светлой рубашке и розовых очках, широко открыв рот, на груди показывает знак мира. В это время Киба, одетая в легкий белый наряд с цветочным рисунком, мило улыбается.

Фото: Instagram*/avrorakiba

Новую фотографию студентка подписала следующей фразой: «Отправила это маме». После этого в сети началось бурное обсуждение. Некоторые подписчики предположили, что это явный намек на нечто большее, чем просто роман — скорую свадьбу.

К слову, в прошлом месяце Аврора опубликовала видео, где она и Лепс танцуют под его песню, а в качестве фразы девушка выбрала философскую цитату о браке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Погребняк пригрозила судом девушке Лепса.

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