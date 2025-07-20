Киев направил Москве предложение о новом раунде переговоров

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 95 0

Украинская сторона рассчитывает на проведение встречи уже на следующей неделе.

Источник подтвердил предложение Киева о новом раунде переговоров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Украинский президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне провести очередной раунд переговоров. Встреча может состояться уже на следующей неделе. Зеленский подчеркнул необходимость активизации переговорного процесса ради достижения прекращения огня.

«Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня», — уточнил он.

Украинский лидер обратил внимание на то, что обе стороны продолжают реализовывать договоренности, достигнутые в ходе предыдущих раундов переговоров в Стамбуле. Он также сообщил, что в настоящее время ведется подготовка к очередному обмену. По мнению Зеленского, необходимо провести встречу на уровне глав государств, чтобы обеспечить подлинный и устойчивый мир, и подчеркнул, что Украина готова к такому формату переговоров.

По информации ТАСС, в настоящий момент даты предстоящей встречи российской и украинской сторон не раскрываются. Источник агентства подчеркнул, что их предстоит согласовать.

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