«Вкус земли»: Дима Масленников рассказал о своем выборе в еде

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 72 0

Блогер Дима Масленников пробовал яйца муравьев в Мексике

Фото, видео: Клементьева Елизавета/ТАСС; 5-tv.ru

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Некоторый опыт в дегустаторстве инфлюенсер не хотел бы повторять.

Блогер Дима Масленников поделился своими вкусовыми предпочтениями. Об этом он рассказал на пресс-конференции музыкального фестиваля VK Fest 2025.

По его словам, после долгого отсутствия на родине он соскучился по привычной пище, но больше всего его тяготила невозможность поесть борща.

«Я сейчас месяц жил за границей, мы снимали проект. Честно говоря, лучшая еда в России. Я скучал по борщу. Прилетел и первым делом поехал за борщом. Не с друзьями встретился, а поехал есть борщ», — поделился Масленников.

Также он вспомнил необычное блюдо, которое удалось попробовать. Однако подобный опыт повторить блогеру не хотелось бы.

«Самое странное, что мы ели, наверное, это в Мексике. У них есть местный деликатес. Если вам когда-нибудь предложат его съесть, ни в коем случае не соглашайтесь. Они собирают в муравейнике яйца муравьев. Там это очень дорого стоит, люди за это деньги платят и, как черную икру, на хлеб намазывают. Кушаешь, вкус земли. Такое я бы не хотел больше пробовать», — пояснил собеседник.

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