ПТРК «Фагот» уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 49 0

ПТРК «Фагот» уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Цель была обнаружена в лесополосе.

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью управляемого ракетного комплекса «Фагот» на Южно-Донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Цель была обнаружена в лесополосе. Точное попадание привело к полному уничтожению огневой точки противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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