ФСБ задержала в Рязани уроженца Молдавии за передачу сведений разведке Украины

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 82 0

В Рязани задержали агента украинских спецслужб

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Возбуждено дело о госизмене, задержанный арестован.

Уроженца Молдавии, передававшего Украине данные о нахождении российских военных баз, задержали в Рязани. Об этом сообщает ФСБ.

По данным ведомства, 25-летний мужчина работал на Службу безопасности Украины (СБУ). Задержанный передавал разведке Незалежной информацию о подразделении ВС РФ. Кроме того, задержанный собирал сведения о предприятиях ОПК.

На допросе уроженец Молдавии признался, что совершал противозаконные действия за «вознаграждение». СБУ обещала мужчине отправить его во Францию, где он якобы смог бы вступить в ряды ВСУ.

Также в сообщении ФСБ говорится, что задержанный общался со своими кураторами с 2024 года. Украинские спецслужбы давали ему задания через мессенджеры.

Мужчине предъявили обвинение по статье госизмена. Сейчас он находится под стражей. Следствие устанавливает все детали преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ задержала в Крыму агента украинских спецслужб. Мужчина передавал СБУ данные о нахождении военных баз и ПВО на территории полуострова.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.33
0.02 91.51
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:40
Дуров критически высказался о политики Франции в отношении IT-компаний
4:17
Трамп: США готовы нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана
3:55
Без рисков для печени: названо оптимальное для здоровья количество алкоголя
3:33
Затишье перед бурей? Чего ждать метеозависимым 22 июля — прогноз
3:10
Более 400 ударов нанесено по военной инфраструктуре Украины за сутки
2:48
Спорно: в США подвели итоги шести месяцев президентства Трампа

Сейчас читают

Евросоюз побоялся запрещать нефтепродукты из российской нефти сразу
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Страховка не поможет: что делать при падении дерева на машину
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025