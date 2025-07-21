Все еще не готовы: ЕС не сразу введет новые санкции против российской нефти

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 78 0

ЕС вводит запрет на нефтепродукты из российской нефти

ЕС вводит запрет на нефтепродукты из российской нефти — но с отсрочкой

Фото: www.globallookpress.com/Lantyukhov Sergey

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Ограничения начнут действовать только через полгода.

Европейский союз утвердил 18-й пакет санкций против России, включив в него запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, сообщает EADaily. Однако в силу новые меры вступят не сразу: их реализация начнется лишь 21 января 2026 года. Отсрочка вызвана высокой зависимостью европейского рынка от топлива, опосредованно поставляемого из России — в частности, через Индию.

Согласно решению ЕС, запрет будет касаться не только прямых поставок, но и продукции, изготовленной в третьих странах из российской нефти. Чтобы обойти возможные уловки, импортеров обяжут доказывать происхождение сырья. Исключения сделаны лишь для нескольких стран, включая Канаду, Швейцарию и США, а также для поставок, в происхождении которых нет сомнений.

Главный фокус внимания — Индия. После прекращения прямых поставок из России именно она стала крупнейшим поставщиком дизельного топлива в ЕС, доведя долю до 20 миллионов тонн в год. При этом местные НПЗ, включая Nayara Energy (49% которой принадлежит «Роснефти»), перерабатывают преимущественно российскую нефть. Новые санкции ударят по этому каналу.

Эксперты выражают опасения, что ограничения приведут к дальнейшему росту цен и усилят дефицит на рынке. США, второй крупнейший поставщик дизеля в Европу, достигли пика своих возможностей и готовятся закрыть часть мощностей. В самой Европе нефтепереработка продолжает сокращаться — что делает регион еще более уязвимым к любым перебоям в импорте.

Реакция рынка была мгновенной: после объявления санкций цены на дизель на Франкфуртской бирже выросли до 720 долларов за тонну. И хотя пауза в шесть месяцев немного успокоила трейдеров, фундаментальные риски для ЕС только нарастают.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Китай выразил протест в связи с принятием 18-го пакета санкций против РФ.

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