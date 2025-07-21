Ожидается, что стороны договорятся на встрече Контактной группы по Украине.

На фронте катастрофически не хватает не только живой силы. Киевкому режиму нечем воевать, и обсуждение этой проблемы станет лейтмотивом сегодняшней встречи так называемой Контактной группы по Украине.

Возглавит ее министр обороны Великобритании. И, по данным издания Telegraph, Джон Хили будет призывать Запад к «50-тиденвному рывку» по дополнительному вооружению ВСУ.

Ожидается, что на заседании спонсоров Зеленского Германия и Великобритания договорятся о закупке дополнительных ракет на 170 миллионов евро.

Каких именно — не уточняется, но из контекста понятно, что речь про Patriot. То есть, денег хватит всего на восемь залпов одного американского ЗРК.