«Должен быть выше»: Путин назвал необходимый коэффициент рождаемости в РФ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 66 0

Путин: коэффициент рождаемости России должен быть равен 2,1

Фото, видео: © РИА Новости/

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Удмуртии он сейчас составляет 1,39 — немного выше среднего по Приволжскому федеральному округу, но ниже, чем в среднем по России.

Коэффициент рождаемости в России должен быть равен 2,1. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым.

В докладе лидеру государства глава республики отметил, что в Удмуртии сегодня коэффициент рождаемости ниже, чем в среднем по стране, и равен 1,39. Бречалов подчеркнул, что к 2030 году этот показатель должен вырасти до 1,6. К тому же в регионе наметился положительный тренд на многодетность, добавил Бречалов.

«Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что непросто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть», — заметил лидер государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вадимир Путин назвал хитрюгой сотрудника Магнитогорского металлургического комбината после вопроса о программе «Молодая семья». Россиянин объяснил, почему он с супругой до сих пор не стали родителями и внес свое предложение для исправления подобных ситуаций в молодых ячейках общества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.33
0.02 91.51
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:40
Дуров критически высказался о политики Франции в отношении IT-компаний
4:17
Трамп: США готовы нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана
3:55
Без рисков для печени: названо оптимальное для здоровья количество алкоголя
3:33
Затишье перед бурей? Чего ждать метеозависимым 22 июля — прогноз
3:10
Более 400 ударов нанесено по военной инфраструктуре Украины за сутки
2:48
Спорно: в США подвели итоги шести месяцев президентства Трампа

Сейчас читают

Евросоюз побоялся запрещать нефтепродукты из российской нефти сразу
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Страховка не поможет: что делать при падении дерева на машину
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025