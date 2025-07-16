Путин назвал хитрюгой сотрудника завода после вопроса о программе «Молодая семья»

Россиянин предложил начать поддерживать молодые пары заранее — за 2-4 года до рождения ребенка.

Президент России Владимир Путин в среду назвал сотрудника Магнитогорского металлургического комбината (ММК) хитрюгой после вопроса о программе «Молодая семья».

Один из работников предприятия рассказал, что недавно вступил в брак, однако с супругой они откладывают рождение детей из-за того, что не подходят под условия действующих жилищных программ. Он предложил рассмотреть возможность предоставления льгот молодым семьям заранее — до появления ребенка, при условии готовности завести его в ближайшие 2–4 года.

«Вот хитрюга», — с улыбкой отметил Путин.

Президент напомнил, что в России уже действует комплексная система поддержки семей — от периода беременности до достижения ребенком 17-летнего возраста.

«Ребеночек появится, тогда государство плечо подставит», — заключил глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел совещание по социальным вопросам, где основное внимание было уделено демографии. Обсуждались итоги Года семьи, меры поддержки многодетных, вопросы здравоохранения.

Для улучшения ситуации, при которой смертность в стране превышает рождаемость, запускаются три новых нацпроекта: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья».