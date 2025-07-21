Учитель года Москвы Геннадий Старунов погиб в зоне проведения СВО

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 274 0

Еще в мае педагог участвовал в заседании Наблюдательного совета президентской платформы, где лично общался с Владимиром Путиным.

Учитель года Москвы Геннадий Старунов погиб в зоне проведения СВО

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

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Учитель года Москвы Геннадий Старунов погиб в зоне проведения СВО, сообщил директор школы № 1164, муниципальный депутат Савеловского района Москвы Михаил Клочихин.

По его словам, портрет Старунова находится в школьном музее в галерее «Наши», на открытии которой присутствовала мать учител\ ОБЖ.

«Она же вместе с нами все это время работает в волонтерском отряде в военном госпитале», — добавил Клочихин.

Педагог в декабре 2022 года стал победителем просветительской премии «Знание». Геннадий Старунов находился в зоне спецоперации, поэтому поздравления за него приняли супруга и директор школы имени маршала Чуйкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Тобольского драматического театра Константин Орлов погиб 7 июля в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба театра на официальной странице в соцсети «ВКонтакте», назвав его смерть невосполнимой утратой для всего творческого коллектива и региона.

Константину Орлову было 53 года. У него остались супруга и двое несовершеннолетних детей.

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