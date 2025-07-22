Опасный трюк на дороге: самокатчика с ребенком на плечах разыскивают в Самаре

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В Самаре ищут самокатчика, везшего ребенка на плечах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Кикшеринговая компания уже заблокировала аккаунт мужчины.

В Самаре сейчас разыскивают, пожалуй, самого безрассудного самокатчика. Словно цирковой артист, он умудрился одновременно ехать по дороге, держать огромные пакеты с покупками, а на плечах везти ребенка. Причем пассажирка в это время еще и поедала мороженое.

Парные катания на самокатах мы видели не раз, но обычно фигура выстраивалась горизонтально, а не вертикально. Кикшеринговая компания уже блокировала аккаунт нарушителя. А как только его найдут, то вручат постановление об штрафе.

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