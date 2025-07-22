«У нас пополнение»: Боня рассказала о новом члене своей семьи

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 127 0

Виктория Боня взяла котенка из приюта

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров; Telegram/ Виктория Боня/v_bonya; 5-tv.ru

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Маленькому любимцу звезда уже вверила важную домашнюю миссию.

Телеведущая Виктория Боня рассказала о пополнении в семье — звезда приютила котенка. Деталями радостного события она поделилась в личном Telegram-канале, где опубликовала видео с милым питомцем.

«Знакомьтесь, это Мусик. Мамочка забрала Мусика. В клеточке не стали его везти. Положили в ножки, а Мусик все разглядывает, все смотрит», — сказала счастливая Боня.

По словам самой знаменитости, у Мусика теперь серьезная миссия — защищать Викторию и ее взрослую кошку Мурочку. Возможно, котенка Виктория взяла из приюта.

Поклонники искренне поздравили знаменитость. В комментариях к посту в личном блоге подписчики с восторгом отметили, как повезло питомцу Бони, и сделали много комплиментов красивому коту.

«Вика, вы молодец, что делаете добро и спасаете простых кошечек»;

«Знали бы те люди, которые выбросили в свое время Мурку и Мусика, что эти хвостатые будут жить на берегу моря с видом на горы в Монако», — написали поклонники звезды.

Ранее, писал 5-tv.ru, Боня ответила хейтерам про восхождение на Эверест.

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