Артиллеристы ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению противника.

Расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» Тульского соединения Воздушно-десантных войск России уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), замаскированный в лесополосе в Сумской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллеристы произвели наведение 152-мм орудия «Мста-Б» и точными выстрелами уничтожили вражеский объект. Поражение цели подтвердили кадры объективного контроля, полученные с воздуха в режиме реального времени.

Артиллерийские подразделения ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению живой силы противника, укрепрайонов и складов ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.