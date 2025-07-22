«Мста-Б» уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 89 0

Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Иван Родионов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Артиллеристы ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению противника.

Расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» Тульского соединения Воздушно-десантных войск России уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), замаскированный в лесополосе в Сумской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллеристы произвели наведение 152-мм орудия «Мста-Б» и точными выстрелами уничтожили вражеский объект. Поражение цели подтвердили кадры объективного контроля, полученные с воздуха в режиме реального времени.

Артиллерийские подразделения ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению живой силы противника, укрепрайонов и складов ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.09
-0.24 91.78
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:52
Россия вошла в пятерку крупнейших производителей пива в мире
20:34
Чашечку за здоровье: чем кофе полезен для организма
20:16
«Просыпаюсь от паники»: дочь Даны Борисовой рассказала о ментальном здоровье
19:55
Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для активного отдыха рядом с домом
19:39
Повременить с переменами: кому стоит отложить пластику до осени
19:29
Патуршев: необходимо совершенствовать медико-санитарное обеспечение морской деятельности

Сейчас читают

Расторгуев вместе с тысячами поклонников спел хит «Выйду в поле с конем»
Холодильник взбеленился: почему бытовая техника может устроить пожар
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Страховка не поможет: что делать при падении дерева на машину

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025