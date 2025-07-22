Новый скандал: фильм о Хантере Байдене может сильно ударить по демократам

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Фильм о Хантере Байдене может сильно ударить по демократам

Фото, видео: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia; 5-tv.ru

Документальная картина рассказывает об участии сына экс-президента США в коррупционных схемах.

Противостояние демократов и республиканцев стремительно превращается в настоящую политическую войну. Особое место в этих баталиях занимает украинский кейс. И в центре новой атаки оказался сын бывшего президента США, Хантер Байден.

Документальный фильм о его участии в коррупционных схемах вокруг украинской компании «Бурисма» грозит серьезным ударом по репутации демократов. По версии авторов, именно благодаря связям отца Хантер получил кресло в совете директоров энергетической корпорации, которая, по сути, служила каналом влияния администрации Обамы на Киев. Один из бывших коллег Байдена-младшего в руководстве компании не скрывает: участие Хантера лишь «засветило» перед общественностью скрытые стороны их деятельности.

Сам же Хантер, судя по всему, всерьез опасается последствий фильма. В ответ он дал трехчасовое интервью, где даже неожиданно заговорил о своих амбициях на президентский пост и выразил яростное недовольство кампанией Трампа против мигрантов. Правда, журналистов куда больше интересовали подробности его прошлого и то, действительно ли он употреблял тяжелые наркотики в стенах Белого дома.

«Я давал показания перед комитетом Палаты представителей. И вдруг меня начинают гнобить за зависимость, за алкоголизм. Я говорю: «Серьезно? Вы, сидящие тут, хотите читать мне лекции? А сколько из вас сами сталкивались с этим?», — прокомментировал сын 46-го президента США Хантер Байден.

Символично, что удар по сыну Байдена совпал с подведением итогов первых шести месяцев пребывания у власти Дональда Трампа. Белый дом называет их «историческим успехом», особенно в борьбе с нелегальной миграцией. По их данным, арестовано более 100 тысяч нарушителей.

Но Washington Post подсчитала: за полгода против администрации Трампа подано около 500 исков, и в 75% случаев он их проиграл. И в основном — по тем самым миграционным инициативам.

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