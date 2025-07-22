Сложные переговоры: ЕС готов заключить невыгодное торговое соглашение с США

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В ЕС готовы заключить невыгодную для союза сделку с США

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Брюсселе желают «выйти из тупика», возникшего в трансатлантических отношениях.

Больше всего внимания за время президентства Дональд Трамп уделял своей торговой войне против всего мира.

И вот, по данным агентства Bloomberg, европейские чиновники уже готовы пойти на заключение крайне невыгодной сделки. Все ради того, чтобы успеть выйти из тупика переговоров до первого августа.

Именно в этот день, по заявлениям Трампа, Белый дом намерен ввести 30-процентные пошлины на большинство европейских товаров, поставляемых в Штаты. При этом, единства среди руководства ЕС пока еще нет. Ряд чиновников, наоборот, настаивают на ответных мерах и выступают против каких-либо уступок.

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