Польский МИД порекомендовал своим гражданам покинуть Россию

В ведомстве напомнили, что жители с двойным гражданством рассматриваются исключительно как граждане РФ «со всеми вытекающими из этого последствиями».

Министерство иностранных дел Польши призвало своих граждан уехать из России. Об этом сказано на официальном сайте ведомства.

«Рекомендуем гражданам Польши, проживающим в России, покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами, за исключением тех случаев, когда их личные, семейные или рабочие обстоятельства требуют от них остаться в стране», — указано в сообщении.

Ранее польский МИД рекомендовал воздержаться от поездок в Россию.

Жителям Польши, имеющим российские паспорта, ведомство напомнило, что они в РФ рассматриваются как российские граждане «со всеми вытекающими из этого последствиями».

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша закроет приюты почти для всех беженцев с Украины. Согласно новому законопроекту, с ноября центры коллективного размещения будут принимать только представителей защищенных групп с Украины. К ним относятся пенсионеры, беременные женщины и люди с ограниченными возможностями.

Местные власти посчитали, что выгоднее будет выделять беженцам средства на аренду жилья из бюджета ЕС.

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