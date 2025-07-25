Внешнее питает внутреннее: китайский гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа
На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
Фото, видео: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 28 июля по 3 августа от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Приятные энергии недели мягко подсвечивают предстоящую неделю, обещая успехи многим начинаниям в среду, пятницу и субботу. Воскресенье — день хороший, но не для финансовых дел.
Понедельник, 28 июля 2025 года
День Каменной собаки
Парочка «Красный Феникс» и «Абордажный Крюк» портят этот день — плохо будет заниматься важными делами. А если слишком забегаться, есть риск влететь на штрафы и столкнуться с проблемами по здоровью. Структура «Зеленый дракон ломает ногу» указывает на травмы, в особенности травмы ног. Такие расклады плохи для путешествий, общения и любой динамики.
Совет: уменьшение избытка и смиренное служение рождает чувство внутреннего достоинства. Через смирение вы можете достигнуть желаемого.
Вторник, 29 июля 2025 года
День Земляной свиньи
Показывает нам влияние Марса во всей красе. Поэтому день можно отнести к неплохим — с точки зрения поддержки энергий. Однако из-за того, что это день разрушителя, и он спорит с энергиями года, начать что-то значимое и долгосрочное сегодня не получится.
Придется отдыхать в хорошем настроении или бодренько заниматься рутиной. За счет суперструктуры Земной подлог, этот день очень хорош для разработки секретных планов и стратегий, проведения исследований, поиска убежища и извлечения выгоды. И вообще хорош для того, чтобы что-то скрыть или скрыться самому.
Совет: время созерцать без активного действия. Будьте уверены в себе. Избавьтесь от предвзятых идей и убеждений
Среда, 30 июля 2025 года
День Стальной крысы
Звезда «Желтого Охвата» очень поможет всем земляным работам в этот день, также хорошо сегодня переезжать в новый дом, запускать бизнес и отправляться в путешествие. А структура «Венера стремится к сияющему Марсу» дает риски краж, ограблений и потерь.
Но присутствие «Благородного человека» может слегка сгладить негатив. Несмотря на нехорошие показатели, сегодня можно проводить переговоры, начинать обучение, ремонтные работы, заниматься планированием, подписывать бумаги и упорядочивать рутинные дела.
Совет: хорошее время для того, чтобы начать крупный проект или основать новое предприятие. Исправляйте ошибки. Избавьтесь от старых представлений.
Четверг, 31 июля 2025 года
День Золотого быка
Негативный «Малый красный охват» и полное отсутствие хороших звезд лишает нас надежды на любую поддержку в такой день. К тому же, он идет против энергий месяца и не может поддержать долгосрочные начинания.
Поэтому лучше заниматься рутиной, допустимо работать с документами, презентациями, выступлениями, сдавать экзамены. Благодаря главной звезде Джи фу есть надежда на благоприятное завершение сегодняшних дел.
Совет: вам угрожает опасность. Освобождение уже не за горами, поэтому принимайте то, что выпадает на вашу долю.
Пятница, 1 августа 2025 года
День Водного тигра
Содержит в себе Формацию Пустоты Духов и призраков, поэтому земляных работ сегодня проводить не стоит. Плохо и к врачу обращаться из-за звезды болезней.
Тем не менее, китайские мастера относят его позитивным и рекомендуют осторожную и бережную активность сегодня, суля позитивные перемены в жизни в ближайшие 60 — 120 дней. А структура «Маленькая змея обретает силу» дает надежду на долголетие и крепкое здоровье.
Совет: пора начинать новый проект. Движение по выбранному пути принесет пользу и просветление. Подумайте о том, как объединить людей.
Суббота, 2 августа 2025 года
День Водного кролика
В этом дне есть прекрасная звезда «Небесного Счастья», поэтому день прекрасно подходит для свиданий, деловых встреч, подписания контрактов, поиска врача и посещения медицинских учреждений, инвестирования, поиска работы, открытия проектов, да и вообще, большинства важных дел. Звезды отыгрываются за неделю и дают нам все же поддержку в один из дней, пусть даже субботу.
Структура «Балдахин встречает звезду» рекомендует активнее взяться за работу, поскольку не все в нашей жизни подается на блюдечке с золотой каемочкой. А если вы пользуетесь такой ситуацией, в которой вам все дается очень легко, здесь нечем гордиться, поскольку в долгосрочной перспективе такой расклад может быть очень вреден, он расхолаживает и лишает конкурентных преимуществ. Размякший от сытой жизни конкурент испытания вряд ли выдержит.
Совет: события происходят без вашего желания. Попытки навязать свою волю или отойти в сторону не дадут результата. Приспосабливайтесь. Действуйте через женское начало
Воскресенье, 3 августа 2025 года
День Деревянного дракона
Вбирает в себя сияние звезды «Небесной добродетели»: все активности и дела, предпринятые сегодня, дадут долгосрочные приятности и бонусы в области здоровья и благополучия. Сегодня хорошо проявлять активность в любых направлениях, кроме финансовых — из-за того, что это день без богатства.
Любые финансовые затеи лучше отложить на другое время, чтобы не получить расстроенных эмоций и не потратить время и деньги впустую. Этот день хорош для похоронных церемоний. Структура «Змея попадает в земную сеть» указывает на возможности установить хорошие связи, которые смогут помочь вам подняться по карьерной лестнице. Одновременно она предостерегает от кредитных оков — пожалуй, любые кредитные и финансовые операции сегодня (и в понедельник 4 августа) не такая уж хорошая идея.
Совет: приспосабливайтесь к обстоятельствам и не навязывайте свою волю — тогда путь будет открыт. Превращайте конфликты в творческие противоречия.
Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака.
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