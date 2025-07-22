Российские синхронистки завоевали серебро чемпионата мира в группе

Первое место — у китайской команды.

Российские синхронистки завоевали серебряные медали в групповых упражнениях на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Спортсменки Елизавета Минаева, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Эвелина Симонова, Анна Андрианова, Елизавета Смирнова, Екатерина Коссова и Агния Тулупова набрали 300,6183 балла. Это первый раз за 27 лет, когда россиянки не заняли в данной дисциплине первое место.

Золотые медали — у китайской команды, их результат — 307,8001 балла. Третье место — у испанок.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский синхронист Александр Мальцев стал победителем в сольной технической программе ЧМ по водным видам спорта. Как и все российские спортсмены, он выступал в нейтральном статусе.

Мальцеву удалось набрать 251,7133 балла. Его выступление было высоко оценено экспертами за чистоту исполнения, сложность элементов и артистизм. Победа в Сингапуре укрепила его статус одного из сильнейших синхронистов мира.

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