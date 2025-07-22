«Честно служила Отечеству»: Путин выразил соболезнования семье Ирины Подносовой

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 64 0

Путин выразил соболезнования семье Подносовой

Путин выразил соболезнования семье Подносовой в связи с ее смертью

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Председателя Верховного суда РФ не стало 22 июля.

Президент России Владимир Путин выразил мужу и сыну председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой соболезнования и слова поддержки в связи с ее смертью. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

Президент отметил трудолюбие Подносовой и назвал ее примером ответственного, преданного отношения к избранному делу.

«На посту Председателя Верховного Суда Российской Федерации твердо и последовательно отстаивала верховенство Закона, честно служила Отечеству и нашему народу», — говорится в сообщении.

Ирине Подносовой был 71 год. Она проработала на должности председателя Верховного суда РФ чуть больше года, сменив Вячеслава Лебедева, который занимал пост 35 лет.

Подносова окончила Ленинградский государственный университет имени Жданова в середине 1970-х. В судебной системе начала работать в 1990 году. Сначала трудилась в должности судьи Лужского городского суда Ленинградской области, а в июне 2020 года была назначена на должность заместителя председателя ВС — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам. Позже ее повысили до председателя Верховного суда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Иваненко назначен исполняющим обязанности председателя Верховного суда.

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