В ГД внесли законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 83 0

Соответствующий документ опубликован в электронной базе палаты парламента.

В ГД внесли законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года

Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

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В Госдуму внесен законопроект об изменении подхода к проведению призыва российских граждан на военную службу. Соответствующий документ опубликован в электронной базе палаты парламента.

Данный законопроект внесли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Согласно предложенному законопроекту, призыв граждан на военную службу может быть реализован в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря) на основании указа главы государства.

При этом в течение года призывники будут проходить медосвидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии.

Отправляться к местам прохождения военной службы они будут в уже установленные законом сроки призыва — в апреле–июле и октябре–декабре.

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