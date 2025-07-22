Выставки о Романовых и Александре I открылись в Казанском кремле

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 85 0

Автором выступил научный коллектив фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Фото, видео: ВКонтакте /Фонд ЕСПО/public214044357; tatarstan24.tv

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В Казанском кремле открылись сразу две передвижные выставки, посвященные истории Императорского дома Романовых и 200-летию со дня смерти Александра I. Экспозиции охватывают почти столетие российской истории, включая ключевые войны, реформы и примеры самоотверженного служения стране. Об этом сообщил телеканал «Татарстан24».

Первая выставка — «Милосердное служение представителей Императорского дома Романовых в Великой войне» — рассказывает о благотворительной деятельности императриц и охватывает период от Крымской до Великой Отечественной войны.

Вторая — «Александр Благословенный» — подробно раскрывает важнейшие этапы жизни и правления Александра I, уделяя особое внимание военным событиям и реформам.

Как отметила председатель Наблюдательного совета фонда «ЕСПО» Анна Громова, императоры и члены их семей стремились поддерживать народ в труднейшие периоды, включая военное время

«Причем в категорию „опекаемых“ включалось все население России», — добавила Анна Громова.

Обе выставки подготовлены научным коллективом Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества. На открытии присутствовали руководители Татарстана, а министр культуры республики Ирада Аюпова подчеркнула важность сохранения исторической памяти.

Кроме того, в Казанском кремле состоялась конференция «Защитники Отечества: земные и небесные», посвященная духовным покровителям воинов.

Ранее 5-tv.ru писал, что байкеры со всей страны съехались на фестиваль «Балтик Ралли».

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