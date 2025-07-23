Долина не явилась на заседание суда по делу о мошенничестве с квартирой

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 80 0

Только один обвиняемый из четырех частично признал вину.

Долина не явилась на заседание суда по делу о мошенничестве с ее квартирой

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народная артистка России Лариса Долина не появилась на предварительном заседании в столичном Мещанском суде по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере. Об этом пишет NEWS.ru.

Заседание было закрытым. Фигуранты дела были доставлены в суд. Помимо участников процесса, в зале суда присутствовали только адвокаты.

У всех обвиняемых был личный защитник. Один из них признает вину частично, а трое и вовсе отвергают все обвинения. Как известно со слов адвокатов, обвиняемые прежде не были знакомы друг с другом.

Известно, что Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова в составе организованной группы совершили хищение денежных средств на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей, а также лишили Ларису Долину прав на жилое помещение. Общий ущерб от совершенных операций оценивается более чем в 317,6 миллионов рублей

Квартиру артистки в элитной многоэтажке купили за 112 миллионов рублей. Деньги Долина получила, но затем перевела их неизвестным, которые представились сотрудниками спецслужб. Туда же отправились и сбережения певицы. В итоге она лишилась порядка двухсот миллионов.

Новой собственницей тогда стала Полина Лурье — дочь известного топ-менеджера IT-холдинга, Лариса Долина отказалась передавать новым владельцам ключи. Выбивать закрытые двери решили через суд.

Однако суд признал сделку недействительной. Лариса Долина вновь стала хозяйкой своей же квартиры. Полина Лурье же лишилась не только квадратных метров, но и денег.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боня резко высказалась о поведении Ларисы Долиной.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
78.45
0.36 91.79
0.01
«Загадывать желания и ставить цели»: как Новолуние 24 июля может повлиять...

Последние новости

20:48
В Стамбуле начались переговоры России и Украины
20:42
Макрон подал в суд на журналистку из США из-за слухов о поле первой леди
20:31
Путин снизил размер госпошлины при дарении недвижимости родственникам
20:21
Минцифры выявило 56 владельцев более миллиона сим-карт
20:15
Главы делегаций России и Украины начали двустороннюю встречу в Стамбуле
20:13
Украинские власти призвали жителей Краматорска срочно покинуть город

Сейчас читают

Российский СПГ уходит из Европы в Азию
«Вообще по барабану»: Дава про ревность в браке с Мари Краймбрери
На Украине приняли закон об ограничении прав НАБУ и САП
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп