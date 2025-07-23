МИД Франции: указ Зеленского подрывает антикоррупционные стандарты ЕС

Решение президента Украины Владимира Зеленского подписать указ, ограничивающий полномочия антикоррупционных структур Украины, вызывает обеспокоенность и не соответствует траектории вступления страны в Европейский союз. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в интервью радиостанции France Inter.

По словам французского дипломата, указ касается в том числе работы Национального антикоррупционного бюро Украины — одного из ключевых институтов по борьбе с коррупцией. Подобные действия, подчеркнул он, идут вразрез с обязательствами, которые Украина должна выполнять как страна, претендующая на членство в ЕС.

«Я разделяю мнение Еврокомиссии, которая вчера высказала очевидную обеспокоенность этим решением. Украинцам не поздно, конечно, сделать шаг назад», — поделился Аддад.

В МИД Франции напомнили, что Евросоюз внимательно следит за внутренними реформами в Украине. Одним из ключевых требований Брюсселя остается функционирование независимых и эффективных антикоррупционных органов.

Подписание спорного указа вызвало критику и со стороны ряда украинских правозащитников и европейских наблюдателей. Они указывают на риск ослабления институциональных механизмов контроля и прозрачности, что может повлиять на переговорный процесс с ЕС.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что будет проводить промежуточную оценку реформ в Украине уже осенью текущего года.

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