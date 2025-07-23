МИД Франции: указ Зеленского подрывает антикоррупционные стандарты ЕС

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 62 0

В Париже напомнили, что вступление в Евросоюз требует соблюдения принципов правового государства.

МИД Франции: указ Зеленского подрывает антикоррупционные стандарты ЕС

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Решение президента Украины Владимира Зеленского подписать указ, ограничивающий полномочия антикоррупционных структур Украины, вызывает обеспокоенность и не соответствует траектории вступления страны в Европейский союз. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в интервью радиостанции France Inter.

По словам французского дипломата, указ касается в том числе работы Национального антикоррупционного бюро Украины — одного из ключевых институтов по борьбе с коррупцией. Подобные действия, подчеркнул он, идут вразрез с обязательствами, которые Украина должна выполнять как страна, претендующая на членство в ЕС.

«Я разделяю мнение Еврокомиссии, которая вчера высказала очевидную обеспокоенность этим решением. Украинцам не поздно, конечно, сделать шаг назад», — поделился Аддад.

В МИД Франции напомнили, что Евросоюз внимательно следит за внутренними реформами в Украине. Одним из ключевых требований Брюсселя остается функционирование независимых и эффективных антикоррупционных органов.

Подписание спорного указа вызвало критику и со стороны ряда украинских правозащитников и европейских наблюдателей. Они указывают на риск ослабления институциональных механизмов контроля и прозрачности, что может повлиять на переговорный процесс с ЕС.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что будет проводить промежуточную оценку реформ в Украине уже осенью текущего года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
78.45
0.36 91.79
0.01
«Загадывать желания и ставить цели»: как Новолуние 24 июля может повлиять...

Последние новости

20:48
В Стамбуле начались переговоры России и Украины
20:42
Макрон подал в суд на журналистку из США из-за слухов о поле первой леди
20:31
Путин снизил размер госпошлины при дарении недвижимости родственникам
20:21
Минцифры выявило 56 владельцев более миллиона сим-карт
20:15
Главы делегаций России и Украины начали двустороннюю встречу в Стамбуле
20:13
Украинские власти призвали жителей Краматорска срочно покинуть город

Сейчас читают

Российский СПГ уходит из Европы в Азию
«Вообще по барабану»: Дава про ревность в браке с Мари Краймбрери
На Украине приняли закон об ограничении прав НАБУ и САП
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп