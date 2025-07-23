ЕС усилит контроль за пребыванием россиян после запуска EES

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 60 0

Внедрение системы будет поэтапным и займет 180 дней.

АТОР предупредила об ужесточении контроля за пребыванием россиян в ЕС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила, что контроль за пребыванием россиян в странах Евросоюза станет строже после запуска биометрической системы въезда/выезда (Entry/Exit System, EES).

Согласно заявлению, россияне, как и остальные граждане вне ЕС, могут находиться в Шенгенской зоне не более 90 дней в течение любых 180 дней. После внедрения EES нарушение этого правила будет фиксироваться автоматически — что может привести к запрету повторного въезда в ЕС.

Если при попытке въезда в одну из стран Шенгенской зоны будет отказано, EES зарегистрирует это событие, и россиянин может столкнуться с аналогичным отказом при посещении других стран блока. Для въезда будут иметь силу как биометрические, так и обычные паспорта.

Запуск системы намечен на 12 октября 2025 года, внедрение продлится полгода и завершится к 9 апреля 2026 года. На первом этапе EES заработает как минимум на 10 % пограничных пунктов Евросоюза.

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