В России зафиксировано более ста случаев заражения новым штаммом «Стратус»

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым штаммом коронавируса XFG, известный как «Стратус». Об этом сообщил заведующий лабораторией геномных исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с Lenta.ru.

По его словам, наибольшее число заболевших приходится на Москву — порядка 54% от общего числа выявленных случаев. Остальные распределены по нескольким регионам страны, включая Московскую, Магаданскую, Свердловскую и Ленинградскую области.

Первый случай заражения новым вариантом был зафиксирован 24 апреля 2025 года. С тех пор специалисты продолжают наблюдение за распространением штамма, проводя геномный мониторинг

Штамм XFG относится к подлиниям «Омикрона» и, по предварительным данным, не обладает высокой патогенностью. Тем не менее, эпидемиологи продолжают следить за его динамикой и призывают граждан соблюдать базовые меры профилактики: избегать массового скопления людей, носить маски в транспорте и при симптомах обращаться к врачу.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что текущий уровень угрозы для общественного здоровья оценивается как низкий, однако гражданам по-прежнему рекомендуется соблюдать базовые меры профилактики и при первых симптомах респираторных заболеваний обращаться к врачу.

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