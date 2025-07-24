Суд отказал Минюсту США в публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна

Суд во Флориде отказал министерству юстиции США в публикации материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщают журналисты газеты The New York Times (NYT). Банкир в свое время был обвинен в ряде секс-преступлений, в том числе организации проституции и связях с несовершеннолетними. В 2019 году он был найден мертвым в тюремной камере.

Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп поручил срочно рассекретить документы по делу Эпштейна. Дело в том, что общественности известно о его многолетней дружбе с финансистом, что сейчас наносит большой урон его репутации. Чтобы защититься от критики со стороны тех, кто настаивает на связях с Эпштейном, Трамп довел дело до суда, но пока безрезультатно.

«Федеральный судья во Флориде отклонил запрос администрации Трампа опубликовать стенограммы заседания большого жюри по расследованию в отношении опального финансиста Джеффри Эпштейна», — сказано в статье.

Прежде стало известно, что после требований членов Демократической и Республиканской партий обнародовать материалы дела скандального финансиста комитет по регламенту палаты представителей Конгресса США объявил «августовские каникулы» и пообещал вернуться к вопросу через месяц. Трамп в свою очередь призывал их отказаться от перерыва и утвердить его кандидатов на государственные посты.

Также президент США подал иск против владельца издания The Wall Street Journal (WSJ) Руперта Мердока за публикацию материала, в котором говорится о его эротическом подарке Джеффри Эпштейну — письме с изображением обнаженной женщины и пожеланием «чудесных тайн в каждом дне».

Ранее 5-tv.ru писал об обнародовании кадров, доказывающих дружбы Трампа и Эпштейна.

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