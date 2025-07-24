В Петербурге воспитательница частного детского сада грубо обращалась с детьми

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Женщина силой удерживала ребенка, тянула его за одежду и толкала.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В Петербурге сегодня очень внимательно изучают кадры, сделанные в одном из частных детских садов под названием «Мимимишки». Съемку сделали жители соседнего дома во время прогулки малышей. Все происходит на крыше, где оборудована детская площадка. И основные вопросы к воспитательнице, которая обращается с детьми крайне грубо.

Одного мальчика она долго не подпускала к бассейну, тянула за футболку, толкала, дергала за руку. Потом в таком же стиле общалась с ребенком уже в воде. При этом женщина успевала делать фотографии якобы довольных детей для родительского чата. Соседи, опубликовавшие запись, готовы предоставить все материалы родителям, если те начнут свое расследование.

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