В России появится перечень стратегически важных лекарств

С 1 сентября в России вступят в силу несколько важных законов. Изменения коснутся социальной сферы.

Так, в стране утвердят перечень стратегически значимых лекарств. Закон об этом подписал глава государства Владимир Путин. В списке препараты, которые используют для лечения сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и диабета. Производство медикаментов должно быть налажено в России.

Также с 1 сентября до регионального прожиточного минимума увеличат размер пособий по беременности и родам студенткам. Средняя сумма выплат составит около 90 тысяч рублей. Важный проект в первом чтении утвердила Госдума — одобрено включение в страховой стаж периода по уходу за каждым ребенком в семье до полутора лет.

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