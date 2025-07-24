Наследница знаменитости не только певица, но и художница, а с недавних пор она активно ведет свой блог.

Певица и художница Татьяна Плаксина, дочь известной исполнительницы шансона Любови Успенской, впустила поклонников в свое место силы. Отдельного просторного помещения, как выяснилось, у нее пока нет, сейчас это просто комната в особняке мамы. Там 35-летняя Плаксина пишет картины. А еще читает, слушает одухотворенную музыку и восстанавливает душевное равновесие.

«Вы просили увидеть мастерскую, в которой я рисую. Сейчас я рисую дома, пока у меня нет полноценной мастерской», — поделилась она в личном блоге.

Изобразительное искусство — предмет давнего увлечения Плаксиной. Мрачные полотна с искаженными болью лицами публика могла лицезреть еще в пору ее скандалов со звездной матерью. Тогда, по словам самой Успенской, у Татьяны были проблемы с наркотиками. После примирения королева русского шансона сводила дочь к пластическому хирургу, а потом вывела на сцену.

Но были времена, когда Плаксина перелезала через забор, чтобы сбежать из материнского дома, обвиняла ее в домашнем насилии и утверждала, что боится за свою жизнь. Теперь случившееся Татьяна считает своей ошибкой, а маму — великой благодетельницей. Как писала дочь артистки в своем блоге, отношения спасла любовь, которая помогает «выйти сухими из воды».

Ранее 5-tv.ru выяснял, в кого влюблена Татьяна Плаксина. Успенская заявила, что у дочки появился бойфренд. Одобрит ли мама кавалера наследницы?

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