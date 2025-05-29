Дочь Успенской влюбилась: одобряет ли королева шансона выбор наследницы

У дочери Любови Успенской появился возлюбленный. Почему королева шансона не торопится с ним знакомиться, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Любовь Успенская рассказала: ее дочь влюбилась. Чем занимается спутник Татьяны? И почему он до сих пор не познакомился с потенциальной тещей? Как певица относится к увлечению наследницы танцами на пилоне? Что сейчас происходит в личной жизни самой королевы шансона? И зачем она по выходным кричит в лесу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я очень работаю, вкладываю всю свою душу сейчас во все грани своего творчества, чтобы показать всем вам, что внутри меня. Спасибо», — заявила Татьяна Плаксина.

В последнее время Любовь Успенская появлялась на мероприятиях в компании дочери. Татьяна сопровождает мать на всех премьерах и концертах. Но недавно артистка приехала одна. Объяснила: у девушки появились дела поважнее.

«Скоро она появится, у нее сегодня свидание», — поделилась Успенская.

Естественно, всем гостям стало интересно: кто же смог покорить сердце 35-летней наследницы королевы шансона? Любовь Успенская с молодым человеком лично еще не знакома. Считает, что пока рановато.

«Я его не видела. Хотя бы месяц пусть еще повстречаются. Чтоб меня увидеть, надо заслужить», — отметила звезда.

Артистка делится: со слов дочери, ее спутник — человек успешный и достойный.

«Умный, талантливый, пишет стихи… Она должна быть умной, талантливой, хорошей матерью, хорошей любовницей», — уточнила певица.

Успенская рада видеть счастливые глаза Татьяны. Ведь еще недавно мать и дочь переживали очень непростой период.

Осенью прошлого года Любовь Успенская на своей странице в соцсети заявила, что Татьяна пропала. Мать несколько дней не могла связаться с дочерью и строила разные версии случившегося.

«Ее, может быть, где-то дилеры, наркоманы нашли. Я была на гастролях и не знаю, что произошло, Помогите тот, кто, может быть, видел или знает что-нибудь о ней. Пожалуйста, любая информация поможет нам», — написала певица.

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Нашли Плаксину в Израиле. Сначала знаменитость сказала, что дочь отправилась туда отдыхать. Но позже сама наследница призналась: она улетела за границу, чтобы вырваться из-под материнской опеки. Якобы в последние годы Успенская оказывала на нее давление и пыталась буквально подчинить себе. Контролировала гардероб и даже заставила сделать пластику.

«Она меня до такой степени запугала, искалечила… Я была неспособна ни на что другое, чем ходить с ней за ручку на концерты, петь с ней песенки „Плечи мои голые“, „О нем, о нем“. Это она меня все заставляла петь. У меня совсем другая музыка, духовная. Она мне даже запретила играть эту музыку в доме, назвала ее больной», — заявила Плаксина.

Однако вскоре после этих откровений в сети появилось видео, в котором Татьяна просила у матери прощения.

«Без тебя я умирала все эти годы, потому что наша связь порвалась, ее повредили. Но сейчас она, сейчас она возобновилась, и сейчас ничто ее не порвет», — сказала она.

Через несколько месяцев мать и дочь впервые вышли в свет вместе и объявили: все обиды позади. Татьяна рассказала, что собирается вернуться на сцену. В этот раз по собственной воле.

«Конечно, только творчеством и занимаюсь, только искусством и занимаюсь. А что еще в моей жизни может быть?» — подтвердила дочь Успенской.

Плаксина явно готовит очень эффектное шоу. Недавно девушка начала заниматься танцами на пилоне. И, по словам мамы, делает успехи.

«Вы знаете, она такая способная. Куда ни станет, у нее все получается. Я думаю, что она скоро споет, будет петь и одновременно будет танцевать на шесте», — предположила артистка.

Любовь Успенская увлечение Тани поддерживает. Считает, оно идет ей на пользу. Дочь предложила и матери попробовать себя в танцах у шеста, но та отказалась.

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«Она меня заставляет. Но вы знаете, еще не решилась, я еще не такая сумасшедшая», — заявила знаменитость.

Певица делится: ей и так хватает нагрузок. Постоянные съемки, гастроли и концерты отнимают огромное количество сил. В выходные она предпочитает отдыхать дома, а накопившуюся за неделю усталость сбрасывать в лесу.

«Там меня никто не слышит. Прямо орать. И, в общем, испускать из себя все то, что во мне засело глубоко, и мне нужно это выдать», — уточнила Любовь Успенская.

После такой экспрессивной прогулки артистка возвращается домой умиротворенная. И готова проводить время с дочкой и друзьями. А вот на вопросы о любимом мужчине Успенская отвечает категорично: больше никаких романов.

«В личной жизни у меня ничего нет и не будет, потому что я обручена со сценой… Четыре брака было достаточно», — подчеркнула исполнительница.

Она надеется, что Татьяна в скором времени осчастливит ее внуками. Ради новой роли артистка даже готова сделать перерыв в карьере. Но небольшой. Говорит, слишком любит свою профессию, чтобы отказываться от нее навсегда.