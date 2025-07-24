Авиакомпания S7 Airlines была оштрафована на 40 тысяч за повторный овербукинг

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 57 0

Компания S7 Airlines была оштрафована на 40 тысяч рублей за повторный овербукинг

Авиакомпания S7 Airlines была оштрафована на 40 тыс. рублей за повторный овербук

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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О результатах расследования деятельности перевозчика рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») получила штраф в размере 40 тысяч рублей за повторный овербукинг. Об этом сообщили представители пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в официальном Telegram-канале. Отмечается, что в мае 2025-го перевозчик отказался регистрировать на рейс двоих пассажиров.

«Установлено, что в мае 2025 года нескольким пассажирам отказано в регистрации на рейс в связи с превышением числа зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту воздушного судна», — заявили в прокуратуре.

S7 Airlines была привлечена к административной ответственности согласно части 2 статьи 14.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, предполагающей «оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно».

С помощью овербукинга авиакомпании пытаются добиться максимальной экономической выгоды: не явившиеся на рейс пассажиры не оставляют места пустыми, их благодаря данной услуге занимают другие. Но из-за этого некоторые раз за разом не могут отправиться в путешествие — по факту продается больше мест, чем есть в самолете, и не всегда кто-то пропускает вылет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России предложили запретить снимать с рейсов пассажиров с детьми и инвалидов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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